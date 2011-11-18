〔欧洲经济〕欧洲央行不应藉印钞来遏止危机,因只有短暂效果--德外长

路透伦敦11月18日电---德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)在周五的金融时报撰文指出,欧洲央行不应通过印钞来帮助纾缓欧元区危机,这样只能带来短期缓解,且可能提高通胀并浪费了改革.

韦斯特威勒认为,让欧洲央行的印钞机开动,充其量可能只带来暂时纾解,但长期而言将会是一个"重大错误".

"最後会造成货币贬值,甚至使欧元区更不稳定.欧洲央行的独立性和稳定物价的坚定承诺,对欧洲经济是最为重要的."他写道.(完)