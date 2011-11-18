〔新债招标〕台湾阳明海运五年期有担债以1.30%定价,发行65亿台币--标售文件

路透台北11月18日电---台湾第二大货柜轮商阳明海运(2609.TW)周四傍晚公布,五年期有担保公司债以1.30%定价,落在市场预期1.30-1.35%的低端.

市场原认为,有政府银行担保的阳明公司债得标利率,应该会落在台电10月初标售的1.30%与台塑(1301.TW)的1.35%间,但标售结果显然优于预期.且根据阳明海运的标售文件显示,本次参与竞价金额达199亿台币,但发行金额为65亿,投标倍数高达3.06倍.

"利率比(最近一期)台电还低,有点无法接受...,或许是提前还本的关系吧?"一证券商承销人员说.

台湾最大公司债发行单位--台电在10月初标售的五年期公司债,得标利率为1.30%,惟本月11日再度标售的同年期公司债,得标利率则走高至1.32%.[ID:nCT0418604]

惟另一券商承销人员指出,客户主要是看担保银行的招牌积极下标."表面上是标阳明公司债,事实上是作这些政府银行的定存."

他解释,根据担保规定,倘若阳明公司债出现违约,担保银行必须在一周内兑现客户持有的公司债额度.因此报价区间虽低至0.8%也不足为奇,"因为这是台湾银行的担保额度,最为稳当."

承销商预期,央行在明年上半年以前,基于维持物价稳定等因素,料将维持暂停升息的政策不动.在此情形下,实质买盘消化资金需求相对升高,对标债利率的要求可望微幅下调.

阳明日前发布重大讯息称,募得公司债的资金将偿还到期公司债及银行借款.保证行包括台湾银行、兆丰银、台北富邦银、合作金库5854.TW、第一银、彰化银行(2801.TW)、华南银行以及新光银行.

阳明海运曾在去年3月中标售50亿台币的五年期有担保公司债,当时得标利率为1.42%.(完)