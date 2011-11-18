〔欧洲金融〕匈牙利拟与IMF重启磋商,系忧或遭降评引发市场动荡--报导

路透布达佩斯11月17日电---新闻网站origo.hu报导指出,匈牙利政府周四宣布打算寻求与国际货币基金组织(IMF)订定新贷款协议,是希望避免因标准普尔或将降评所可能引发的市场卖压.

在去年的磋商破局後,政府将寻求与IMF重新协商的震惊决定既未与央行磋商,也未知会IMF官员.IMF官员表示尚未收到磋商新方案的要求.

IMF驳斥了正与匈牙利磋商新贷款方案的报导."IMF未收到当局提出协商IMF资助计画的要求."

未能联系上匈牙利政府发言人士就报导置评.标普驻伦敦一名发言人未立即发表评论;标普驻纽约发言人士John Piecuch在回覆路透询问的电子邮件称,"除周五发布的报告外我们不予置评."

标准普尔上周五将匈牙利"BBB-"的投资评级列入可能降评的观察名单,或称负面信用观察名单.

当时标准普尔称此行动"反映出我们认为,其监督机购弱化及部分预算收入决策造成政策环境较不可预测,此将对该国经济成长及政府财政产生负面影响."

本周稍早匈牙利货币福林EURHUF=D2兑欧元跌至新低,匈牙利债券违约保护成本升至两年半高位.在政府发表上述宣布後,周四稍晚福林上涨.

若被标普打入非投资级别,将使匈牙利的信贷评分与临近的罗马尼亚相同,但罗马尼亚与IMF签有融资支援协议.(完)