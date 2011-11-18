〔台湾债市〕RP利率持平,公债交割但投信、寿险仍有余钱

路透台北11月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平,尽管有300亿台币的公债交割,交易商多已提前准备,加上寿险与投信端仍有资金供应,若有缺口不难补齐.

资金调度人士指出,早盘见投信基金赎回及部份寿险走钱,市场资金稍嫌紧俏;但不久之後,又见投信申购款回流,寿险端另有余钱流入,交易商便顺利弥平资金缺口,也不需要特意拉抬利率于场上寻钱.

"市场没想像中紧,投信还有来要公司债和CB(可转换公司债),"一位证券商交易人士称.

交易商并表示,由于时序进入下半旬,以及公司债与金融债交割等因素扰动,下周资金供应可能会减少,不过,近日货币市场整体资金状态尚称宽裕,料资金面应不致紧俏.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,与上日相同.

交易商统计,下周市场紧缩因素如下:下周一(21日)、二(22日)有台电公司债交割,金额分别为30亿与70亿台币.周四(24日)则有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)