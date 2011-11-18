〔台湾债市〕RP利率持平,公债交割但投信、寿险仍有余钱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平,尽管有300亿台币的公债交割,交易商多已提前准备,加上寿险与投信端仍有资金供应,若有缺口不难补齐.
资金调度人士指出,早盘见投信基金赎回及部份寿险走钱,市场资金稍嫌紧俏;但不久之後,又见投信申购款回流,寿险端另有余钱流入,交易商便顺利弥平资金缺口,也不需要特意拉抬利率于场上寻钱.
"市场没想像中紧,投信还有来要公司债和CB(可转换公司债),"一位证券商交易人士称.
交易商并表示,由于时序进入下半旬,以及公司债与金融债交割等因素扰动,下周资金供应可能会减少,不过,近日货币市场整体资金状态尚称宽裕,料资金面应不致紧俏.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,与上日相同.
交易商统计,下周市场紧缩因素如下:下周一(21日)、二(22日)有台电公司债交割,金额分别为30亿与70亿台币.周四(24日)则有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。