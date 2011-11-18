〔欧洲金融〕英系银行大幅削减对欧元区二线国家的银行贷款--FT

路透伦敦11月18日电---金融时报(FT)周五报导指出,不到三个月内,英国的银行业者已将其对欧元区二线国家的银行贷款曝险缩减四分之一.

报导引用该报编撰的数据称,随着欧债危机恶化,英国四大银行在截至9月底的三个月,将银行间贷款额减少了逾24%至105亿英镑(166亿美元).

汇丰控股(HSBA.L)、Lloyds (LLOY.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和巴克莱(BARC.L)等英国四大银行持续稍早的模式,大幅降低对希腊和西班牙银行业者的贷款额,但另外亦缩减对意大利的贷款额.

其他银行信贷最大供应来源的汇控,调降曝险的幅度最巨,对欧元区银行间贷款额整体下降40%.根据数据,该行不再对希腊的银行放款,并削减对西班牙和爱尔兰同业的贷款额约三分之二.

这四家英系银行都未能立即发表评论.

意大利宣布应对欧债危机的全面改革;在周四的事态进展中,法国和西班牙的借款成本大幅走高,而雅典街头则有数以万计的民众示威抗议.[ID:nCT0421806]

随着动盪加剧,欧元区银行业者发现愈来愈难以取得融资.尽管压力还未达2008年金融危机时的水准,但尽管欧洲央行采取行动,无限量向银行提供流动性,但业者压力仍继续升高.(完)