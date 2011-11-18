更正:《全球市场》亚股下跌,因担心欧洲资金紧俏加深

(更正:因译文有误,内文第二段应为...指标三个月"欧洲日圆"利率期货,而非"欧元-日圆"利率期货)

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数下跌1.7%,日经指数跌1.3%

* 美元指数徘徊在六周高位附近,商品续跌

* 全球资金紧俏疑虑冲击日圆货币市场

路透东京11月18日电---亚股周五连续第四日下跌,欧洲融资困难情况加重,西班牙借款成本触及难以为继的水准,而美元资金的溢价也进一步上扬.

指标三个月欧洲日圆利率期货JEYv1周五跌至八个月低位,因美元货币市场紧张,可能会令非日本银行业的日圆融资成本上升.迹象显示全球融资困难可能传播至亚洲.

有关欧元区债务危机的忧虑令投资资出脱风险较高的商品,延续周四跌势,当时商品价格录得9月迄今最高跌幅.

摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌1.7%,材料板块.MIAPJMT00PUS领跌,因商品价格下挫损及依赖于能源的澳洲股市.

该股指本周可能录得约两个月来最高单周跌幅,过去两周均下跌.本周迄今该股指下挫3.6%左右,今年至今已下挫约16%.

日股日经指数.N225下跌1.3%,料连续三周下跌.日经指数今年迄今跌约18%.[.TCN]

"欧元区债务危机正在转变为一场全球流动性危机,造成融资紧缩情况加剧从而引发风险资产抛盘的恶性循环,"三菱东京日联银行全球市场部门总经理内田和人称.

意大利新总理蒙堤周四誓言该国将进行激进的财政改革,以使其摆脱债务危机.但投资者仍然不安,因欧元区政府难以筹资,且银行也不愿放贷,使市场流动性胶着.

三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换利差EURCBS3M=ICAP扩大约6个基点,至负136个基点,为2008年金融危机以来最宽阔水平.[ID:nCN1227602]

"目前市场聚焦短期美元融资,但从六个月到一年的较长期融资也益发紧俏.主要国家央行必须采取协同行动,以确保满足所有的融资需求,"内田和人称。

**规避风险**

美国股市周四收跌,对欧债危机的担忧加剧,导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.[.NCN]

"尽管美国公布乐观的经济数据,市场仍聚焦于欧洲及其蔓延的风险,"SMBC日兴证券股市部部长西广市指出.

美元指数.DXY周五持稳,徘徊在上日触及的六周高位78.467附近,而欧元兑美元保持在周四触及五周低位1.3421上方,因在迹象显示融资压力增长之际,看到欧洲银行业回流资金.

但商品货币下跌,澳元跌破平价水平.

周五油价下跌0.1%,期铜下挫1.2%,而现货银XAG=大跌逾2%至一个月低位,延续上日暴跌7%的颓势.

风险厌恶情绪削弱亚洲信贷市场人气,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差ITAIG5Y=MG周五扩大5个基点.

"我们看到风险厌恶情绪蔓延至所有资产市场,欧债忧虑、欧洲公债标售乏力及西班牙大选前的担忧都使人气恶化,"法国东方汇理银行除日本外亚洲区策略师Dariusz Kowalczyk称.

投资者对欧洲金融稳定机构(EFSF)担保的欧元区债券的投资承诺是以市场人气改善为条件.不过,只有在意大利和希腊等债台高筑的国家在财政改革方面取得进展,市场人气才会改善.

欧元区决策者着眼于提高EFSF的救助能力,并拟在11月29日确定相关法律和技术细节,让杠杆化的EFSF可在圣诞节前准备好投入运作.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB较可比德债利差触及逾500个基点的欧元问世以来最高位,之前周四西班牙按6.975%的平均收益率(殖利率)标售新债,为1997年以来最高位,只比公认的无以为继的7%水准低一点点.

西班牙周日将迎来议会选举,使得该国面临尽快安抚市场的压力.(完)