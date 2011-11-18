〔台湾股市〕跌幅扩大至2%,跟随区域股市下滑

路透台北11月18日电---台湾股市周五盘中跌幅扩大至2%,追随周边股市的跌势,有关欧元区债务危机的忧虑令投资人出脱风险较高的商品.

本地时间13:01,台湾加权股价指数.TWII大跌147.32点,报7,240.49点,上日收平.

台币兑美元TWD=TP小跌至30.234台币.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超38.46亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超25.56亿.[ID:nCT0421606](完)