〔台湾股市〕跌幅扩大至2%,跟随区域股市下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月18日电---台湾股市周五盘中跌幅扩大至2%,追随周边股市的跌势,有关欧元区债务危机的忧虑令投资人出脱风险较高的商品.
本地时间13:01,台湾加权股价指数.TWII大跌147.32点,报7,240.49点,上日收平.
台币兑美元TWD=TP小跌至30.234台币.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超38.46亿台币,已连续两日卖超,上交易日修正後为卖超25.56亿.[ID:nCT0421606](完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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