《欧元汇率分析》美元融资压力再现,预示欧元前景不妙

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 跨境融资压力不断,将拖累欧元
* 三个月欧元/美元基差互换利差处于雷曼倒闭以来最阔
* 利差扩大可能将银行推向现汇市场
路透伦敦11月17日电---欧元区金融机构越来越难以获得美元融资,欧元将会因此逐步走低,但只有当主权违约或欧元区解体这样的严重事件发生时,才会引发欧元的直线下滑.
尽管欧元区债务危机不断扩散,但欧元/美元EUR=迄今仍保持坚挺,在1.35美元附近交投,今年仍有1%的涨幅.不过,心惊胆寒的投资者大举抛售欧元区资产,可能令避险型货币美元的需求与日俱增.
衡量跨境融资压力的关键指标--三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP触及2008年雷曼兄弟倒闭以来的最高水准,当时市场上美元融资枯竭,银行拒绝彼此借贷.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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