《欧元汇率分析》美元融资压力再现,预示欧元前景不妙

路透伦敦11月17日电---欧元区金融机构越来越难以获得美元融资,欧元将会因此逐步走低,但只有当主权违约或欧元区解体这样的严重事件发生时,才会引发欧元的直线下滑.

尽管欧元区债务危机不断扩散,但欧元/美元EUR=迄今仍保持坚挺,在1.35美元附近交投,今年仍有1%的涨幅.不过,心惊胆寒的投资者大举抛售欧元区资产,可能令避险型货币美元的需求与日俱增.