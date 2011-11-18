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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 13:05 BJT

《欧元汇率分析》美元融资压力再现,预示欧元前景不妙

* 跨境融资压力不断,将拖累欧元

* 三个月欧元/美元基差互换利差处于雷曼倒闭以来最阔

* 利差扩大可能将银行推向现汇市场

路透伦敦11月17日电---欧元区金融机构越来越难以获得美元融资,欧元将会因此逐步走低,但只有当主权违约或欧元区解体这样的严重事件发生时,才会引发欧元的直线下滑.

尽管欧元区债务危机不断扩散,但欧元/美元EUR=迄今仍保持坚挺,在1.35美元附近交投,今年仍有1%的涨幅.不过,心惊胆寒的投资者大举抛售欧元区资产,可能令避险型货币美元的需求与日俱增.

衡量跨境融资压力的关键指标--三个月期欧元/美元交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP触及2008年雷曼兄弟倒闭以来的最高水准,当时市场上美元融资枯竭,银行拒绝彼此借贷.

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