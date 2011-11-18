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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 14:13 BJT

〔澳洲股市〕下跌1.9%,矿业和金融股领跌

路透悉尼11月18日电---澳洲股市周五下跌1.9%至两周低点,因商品价格疲弱,且欧债危机蔓延的疑虑加剧,令投资人减持风险资产.指标股指本周下跌2.5%,为近两个月最大单周跌幅.

矿业和金融股领跌.必和必拓(BHP.AX)挫低2.5%,力拓(RIO.AX)下滑1.5%.

澳洲国民银行(NAB.AX)跌3.6%,引领大型银行股下滑.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌81.23点至4,177点.除24档股票,其馀股票全数下跌.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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