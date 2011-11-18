〔澳洲股市〕下跌1.9%,矿业和金融股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月18日电---澳洲股市周五下跌1.9%至两周低点,因商品价格疲弱,且欧债危机蔓延的疑虑加剧,令投资人减持风险资产.指标股指本周下跌2.5%,为近两个月最大单周跌幅.
矿业和金融股领跌.必和必拓(BHP.AX)挫低2.5%,力拓(RIO.AX)下滑1.5%.
澳洲国民银行(NAB.AX)跌3.6%,引领大型银行股下滑.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌81.23点至4,177点.除24档股票,其馀股票全数下跌.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。