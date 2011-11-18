〔台湾债市〕殖利率收低,欧债危机令避险需求升温

路透台北11月18日电---台湾债市主要殖利率周五收低.因欧洲债务危机令避险需求升温,且台股未如昨日般扭转跌势,令殖利率以日低作收,惟成交量还是偏低,交投气氛冷清.

交易商指出,经济前景展望保守,且央行短期料将维持停止升息政策不变,使得债市殖利率只能卡在低档狭幅整理.

但相较于盘面交易的冷清,实质买盘却在场外追逐存续期约10年附近的冷券,以及有政府银行担保的公司债.预料此一现象将会延续到12月初的10年增额券100/9R登场後,才有机会改变.

"这什麽鬼盘啊,10年券这个月的区间只有2-3个基点而已."一寿险业交易员说.

另一证券商交易员则认为,下周台债将进入空窗期,料将追随欧债危机与台股的变动上下震荡.由于不少交易商的年度绩效只算到11月底,因此交易清淡的现象将难以改变.

意大利新总理蒙堤周四誓言该国将进行激进的财政改革,以使其摆脱债务危机.但投资者仍然不安,因欧元区政府难以筹资,且银行也不愿放贷,使市场流动性胶着.

台湾股市周五收盘大跌2.08%,尾随区域股市的颓势,因欧洲融资情况益发困难,加权股价指数.TWII大跌154.03点,至7,233.78点,今日开盘下跌1.24%.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.26 1.0204 1.0190-1.0235 61.0

10 100/9 A00109=TWO -1.78 1.3188 1.3188-1.3320 123.0

20 100/7 A00107=TWO -2.40 1.7850 1.7850-1.7950 4.5

30 100/8 A00108=TWO -2.50 1.9040 1.9040-1.9040 0.5

交易商指出,近期债市的气氛是两样情,交易商参与的次级市场冷冷清清,每日成交仅100亿台币已成为家常便饭.但寿险、银行等实质买盘对初级市场以及场外交易的积极度却愈来愈高,得标利率也缓步走低.

"资金要去化,让存续期约10年左右的20年冷券91/3,成交利率跌破1.40%关卡."一寿险业交易员说.

昨日傍晚公布的阳明海运(2609.TW)五年期有担债标售结果,也因为买盘抢购政府持股银行的担保额度,使得得标利率低见至1.30%,落在市场预估区间的低端.[ID:nCT0421900]

交易商认为,只要实质买盘对次级市场参与度低落的态度不变,债市还是会继续维持低量狭幅盘整格局,这状况恐怕要延续到12月.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9040

20 100/7 A00107=TWO 1.7850

10 100/9 A00109=TWO 1.3188

5 100/6 A00106=TWO 1.0204

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)