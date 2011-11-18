《外汇动态》美元/泰铢徘徊于61.8%回档位附近,可能上探31.12

0619GMT--美元/泰铢THB=D2在其10月跌势的61.8%费波纳奇回档位附近徘徊,交易员表示,在避险气氛下,市场将试图突破该水准并继续上攻.

美元/泰铢升0.5%至31.01,接近回档位.如果确实攻克该水准,美元/泰铢可望上看31.12,此为76.4%回档位,也是100周移动均线位置,自2009年9月以来收盘价不曾站上该处.由于在其下方已有相当长一段时间,因此该移动均线将是值得注意的指标,将是有力的买进讯号.

"我预期会有更多人加入交投,以突破该水准,"一欧系银行驻新加坡交易员表示.

一位于曼谷的交易员表示,出口商可能在会31附近卖出美元,但鉴于欧元区的疑虑,该水准附近的阻力并不强.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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