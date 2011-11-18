〔台湾汇市〕欧债担忧拖累台币/美元收贬4.7分,交投清淡投资者保持观望

路透台北11月18日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌4.7分.西班牙标债殖利率创新高,引发欧债危机恐进一步蔓延的担忧,打压风险偏好,台股尾随地区股市颓势下挫逾百点,台币亦随多数亚币走弱.

汇银人士指出,早盘台币因国际美元强势而开低,不过出口商陆续抛汇给予支撑,令台币跌势暂时打住.整体而言汇市仍属清淡,外资小进小出,银行间交易员多进行实质抛补,没有明显做多或做空的意图.

"bid(买美元)和offer(卖美元)不少,但都只是挂在那里,大家并不积极,"一位本地银行人士称.

交易商表示,因欧债问题复杂短期难解决,自危机爆发以来,市场恐慌情绪居高不下,目前欧元区政府已着手于救援计画的细节,预料後市仍随消息而反复震荡.

外汇交易人士并提及,台币走势向来受韩元牵动,近日韩元虽上冲下洗震荡剧烈,但走势并不算太弱,加上台币走势偏弱利于出口商抛汇,于30.2元上方卖压不减为台币带来支撑.不过,影响台币表现关键仍在于外资动向,将密切关注台股走势.

他们表示,台币下周一交投先看30.15-30.30元.

台币/美元今日收在30.257元,较前一周贬值6.9分或0.23%;累计今年以来台币已升逾0.37%,尽管此前欧债危机爆发後,台币一度全数抹去上半年涨幅.

台湾加权指数.TWII周五暴跌2.08%至7,233.78点;外资及陆资在台股扩大卖超至116.56亿台币,已连续三日卖超.[ID:nCT0422116]另外,外资在台指期市场亦同步大幅增加6,058口空单,累计未平仓空单达10,052口.

周五多数新兴亚洲货币看似将连续第三周录得跌幅,印度卢比INR=IN领跌,因不断深化的欧债危机继续促使投资者逃离风险资产,同时买进相对安全的美元.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 30.257 30.210 30.210-30.280 30.270 7.55 7.01

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元太外汇经纪公司 30.245 30.195 30.214-30.255 30.255 3.28 2.76

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