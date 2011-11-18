〔路透基点〕台湾昭安国际20亿台币五年期再融资案启动--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月18日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,纺织贸易及物流公司--昭安国际股份有限公司20亿台币五年期再融资已启动,台湾第一银行和玉山银行为委托主办行兼额度分配行.
第一银行是额度代理行,玉山银行是文件代理行.
该融资案由借款方的董事长、董事和总经理提供担保.这笔贷款包括A批次13亿定期贷款,以及B批次7亿台币循环信用贷款.A批次贷款由土地、工厂和机械设备做抵押.
利率为在三个月邮政储金利率基础上加码,视借款人的债务比率而定,具体规定如下:
若借款人债务比率在180%以上,A和B批的利率分别加码100个基点和110个基点.
若借款人债务比率为151-180%,A和B批的利率分别加码85个基点和95个基点.
若借款人债务比率为131-150%,A和B批的利率分别加码74个基点和85个基点.
若借款人债务比率为130%或更低,A和B批的利率分别加码65个基点和75个基点.
A批和B批贷款的起始利率分别为加码74个基点和85个基点.
银行获邀以下面三个层次参贷:
承诺出资3亿台币或更多者获得委托主办行头衔及15个基点的先付费用.
承诺出资2-2.99亿台币者获得共同主办行头衔及10个基点费用.
承诺出资1-1.99亿台币者获得5个基点的费用.
若A笔资金拨付比例低于80%,或者B笔资金拨付比例低于30%,将支付15个基点的承诺费用.
A笔融资分20期以每季度非等额方式偿还,第1-8期各偿还2%,第9-16期各偿还3%,第17-19期各偿还5%,第20期偿还45%,平均贷款期限为3.605年.
财务协议包括流动比率最低为一倍,最大债务比率为1.8倍,最低利息覆盖比率为两倍.
答覆截止日期为12月23日.
这笔融资将用于补充运营资本,并为18亿台币的五年期贷款提供再融资.这笔贷款为2007年9月所借,A和B两个批次分别为12亿台币的定期贷款和6亿台币的循环信贷.定期贷款利率为较邮政储金利率加码135个基点,包含全部费用约为136.82个基点,循环信贷为加码115个基点,包含全部费用为116.4个基点.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。