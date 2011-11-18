〔台湾货币市场〕短率大致持稳,下周料调度愈趋保守

* 周末前谨慎调度,且公债交割

* 下周料愈趋保守

记者 张雅菁

路透台北11月18日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,虽然周末前调度谨慎,且公债交割,令资金略有分配不均的现象,但在央行调节力道稍减速下,整体供需还算顺畅.至于下周,预期在下半周时将因月底临近且存单到期低量,而愈趋保守.

市场人士说,外商资金有见分配不均的现象,且随着月底临近,预期外商可供拆借的额度又将受限,而进入月底资金例行需求高峰,将令银行间调度趋于保守,不同于上半月的积极消化.

"钱不会不好收,但感觉没那麽多了,反而来借钱的人变多...,下周应该愈来愈保守,"一公股银行人士称.

不过,资金调度人士亦指出,央行随时藉由减少委托拆入隔夜资金的目标,或是减少发行存单,调节短钱水位,短率不致于显着攀升.

本地时间15:11,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,同上日;区间为0.299-0.77%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,上日在0.392-0.78%.

**短票利率趋坚**

票券商方面,市场人士表示,逢周五发行量显着提高,但整体需求不算弱,消化顺利.只是银行间坚持利率的态度亦更明确.预期下周利率可能逐步朝高档靠拢,而跨月交易在下半周也有机会再向上朝0.87%水准测试.

"0.87%可能周四或周五才会出现,0.85%可能愈来愈少,"一票券商人士称.

今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.

央行今日存单到期金额1,381亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]紧缩因子为300亿台币30年期公债交割.

下周央行存单到期共4,880.5亿台币,依序为周一1,743.5亿、周二117.5亿、周三1,306.00亿、周四527亿、周五1,186.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为118亿台币,累计超额准备为1,416亿台币,加计前期1%的超额准备为2,865亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周五持平,尽管有300亿台币的公债交割,交易商多已提前准备,加上寿险与投信端仍有资金供应,若有缺口不难补齐.

资金调度人士指出,早盘见投信基金赎回及部份寿险走钱,市场资金稍嫌紧俏;但不久之後,又见投信申购款回流,寿险端另有余钱流入,交易商便顺利弥平资金缺口,也不需要特意拉抬利率于场上寻钱.

"市场没想像中紧,投信还有来要公司债和CB(可转换公司债),"一位证券商交易人士称.

交易商并表示,由于时序进入下半旬,以及公司债与金融债交割等因素扰动,下周资金供应可能会减少,不过,近日货币市场整体资金状态尚称宽裕,料资金面应不致紧俏.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,与上日相同.

交易商统计,下周市场紧缩因素如下:下周一(21日)、二(22日)有台电公司债交割,金额分别为30亿与70亿台币.周四(24日)则有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)