《外汇动态》汇率基差互换成本飙涨,削弱欧元走势

0805GMT---汇率基差互换为银行在未冒汇率风险下,取得不同币别流动性的一个方式.[ID:nCT0421998]

在信贷危机以前,较远汇加码几个基点即足以融通美元资金.

如今借款者不得不加吗130个基点,相较之下年中时则为加码约30个基点.

"到目前为止,这对欧元并未产生巨大的影响,但有可能是欧元近期走贬的部份原因所在,"FxPro的Simon Smith表示.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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