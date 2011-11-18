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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 16:50 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增141.8亿台币

路透台北11月18日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增141.8亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,638.95亿台币.上周存单发行量净增417.75亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11月14日(一) 4,678.80 4,435.30 -243.50

11月15日(二) 175.50 851.00 +675.50

11月16日(三) 2,465.80 2,420.10 -45.70

11月17日(四) 766.50 702.00 -64.50

11月18日(五) 1,381.00 1,201.00 -180.00

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总计 9,467.60 9,609.40 +141.80

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11月14日(一) 578.50 35.00

11月15日(二) 78.00 38.00

11月16日(三) 426.00 125.00

11月17日(四) 126.00 30.00

11月18日(五) 200.00 51.00

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总计 1,408.50 279.00 (完)

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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