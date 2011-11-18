《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增141.8亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月18日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增141.8亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,638.95亿台币.上周存单发行量净增417.75亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11月14日(一) 4,678.80 4,435.30 -243.50
11月15日(二) 175.50 851.00 +675.50
11月16日(三) 2,465.80 2,420.10 -45.70
11月17日(四) 766.50 702.00 -64.50
11月18日(五) 1,381.00 1,201.00 -180.00
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总计 9,467.60 9,609.40 +141.80
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11月14日(一) 578.50 35.00
11月15日(二) 78.00 38.00
11月16日(三) 426.00 125.00
11月17日(四) 126.00 30.00
11月18日(五) 200.00 51.00
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总计 1,408.50 279.00 (完)
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。