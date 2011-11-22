〔路透专访〕台湾宏基明年中国区营收成长率目标20-25%,进攻乡村市场

* 2012年中国地区营收年成长率目标20-25%

* 乡村地区占其PC销售量比重,三至四年内将升高至35-40%

* 欧洲地区营运重点将由冲刺市占率,转为着重获利

记者 张雅菁/詹颖颐/李素婷

路透上海/台北11月22日电---在中国跃居全球个人电脑(PC)最大市场之际,台湾品牌大厂宏基(2353.TW)表示,明年其中国市场的营收成长率目标为20-25%,而乡村地区将是发展重点,预估未来三至四年,乡村将占其中国销售量的35-40%.

宏基中国区营运总部总经理艾仁思(Oliver Ahrens)周一稍晚接受路透专访指出,除了去年与方正集团策略合作而令今年中国营收高速成长约60%外,宏基在中国主要成长动能还包括已在上海、杭州及北京等一级城市取得前两大领先地位,以及受惠中国电子商务市场的蓬勃发展.

尽管在触角延伸至乡村地区後,可预见将面临中国最大品牌联想集团(0992.HK)的正面迎击,但艾仁思称,"当你进入一个60%是由单一公司所独占的市场,你永远可以想见另外四成消费者是不满意的,希望有更多不同选择."

"历史告诉我们,这种市占率是无法永久持续的,"于2009年4月接掌中国营运的艾仁思说.

宏基过去两年来砸下逾1亿美元在行销及零售管理上,有助提高品牌知名度.他表示,宏基将针对乡村地区消费者,进一步投资建构经销商网络及行销架构.

据其透露,目前乡村占宏基在中国地区PC销售量约仅15%,但某些地区成长速度可高达100%,预期未来三至四年乡村销售量比重将大幅提升至35-40%.

在看好中国市场起飞但营运缺乏施力点下,宏基于2010年8月宣布与中国方正集团签下PC业务合作备忘录,以约27亿台币租用中国方正无形资产七年,方正原有的营销渠道成为宏基抢占中国市场的重要跳板.

宏基今年第三季1,152亿台币非合并营收中,中国区占比由去年同期的7%大幅成长至14%,由约115亿台币攀升40%,达至161亿台币.艾仁思表示,明年中国营收比重目标为17-18%.

根据IDC截至第三季底调查,联想以31.6%市占率高居中国PC市场龙头,第二名为戴尔DELL.O的9.8%,宏基以9.3%居第三大,其後则是惠普(HPQ.N)的7.6%.艾仁思称,明年中国市占率目标为朝12%迈进.

**重振欧洲市场**

在中国策略上,宏基去年底并与重庆市政府签约成立中国第二营运总部,并将该地规划为另一全球制造中心,跟随各大PC品牌及代工厂的"西进"潮.今年5月重庆基地已开始出货,目前在当地主要代工夥伴包括广达(2382.TW)、仁宝(2324.TW)与和硕(4938.TW).

然而,对于联想集团与仁宝在上月宣布成立合营公司一事,艾仁思表示这是"很自然的事",因为当品牌厂要求一定的制造品质,就必须与广达或仁宝这种一线大厂合作.不过,他不认为这点会对宏基形成更大竞争压力.

原本位居全球第二大PC厂的宏基,今年除了面临智慧型手机及平板电脑热潮的产业变迁、财测频频失准的压力外,内部更是风波不断.先是为宏基在欧洲打下江山的执行长蒋凡可兰奇闪电请辞,其後更爆出欧洲库存及应收帐款异常,而一次性提列损失1.5亿美元,第二季大幅转亏.

即将于明年初转任泛欧(EMEA)营运总部总经理的艾仁思表示,目前库存清理已告一阶段,通路情况良好.而在欧洲这块当年助宏基摇身一变为国际品牌的市场,他的营运重点不会再一味冲刺市占率,而是转为着重获利.

"我们有强烈的企图要在EMEA市场位居主力品牌,但牺牲获利,只求把市占率由28%提高到31%,是荒谬的."他称,对某些EMEA国家,以25-28%的市占率以换取获利率即已足够.

欧非中东在第三季时占宏基营收40%,约461亿台币,比重较去年同期的54%明显下滑.

在公司大力调整体质及库存下,宏基第三季亏损有所缩减,并寻求第四季传统旺季能达营运损益两平.不过分析师仍保守看待,因各大品牌新品尽出且全球景气需求不明.

根据市调公司Gartner最新报告,联想首度成为全球第二大PC厂商,全球市占率13.5%,在去年仍以挤下惠普登王为目标的宏基则是下滑到第四名,市占率由去年同期的14.2%下滑至10.6%.

宏基周一收盘重挫6.87%,以跌停价31.85台币作收,台股.TWII则大跌2.64%.宏基今年股价一路破底,在8月曾触及近八年新低,累计今年跌幅达65%.(完)