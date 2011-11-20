《综述》美国缩减赤字委员会难达成协议,恐将宣布失败

* 除非有所突破,否则减赤委员会将于周一承认失败

* 共和党及民主党人士正为互相指责做准备

* 共和党关键人物表示,现实"开始抹灭希望"

* 白宫呼吁超级委员会做出"艰难的选择"

路透华盛顿11月20日电---在历经超过两个月的协商後,美国国会降低赤字委员会看来将承认失败,无法在即将进入2012年选战之际化解党派间在税务以及支出方面的巨大分歧.

随着最後期限临近,部分委员会成员看来已经开始拉高指责的音量.他们必须在周三之前就协议进行表决,但是周一是草案完成并送交委员会的最後期限.

"没有人想要放弃希望.但在某种程度上,现实已经开始抹灭希望."委员会联席主席、共和党议员Jeb Hensarling在福斯新闻频道"周日"节目(Fox News Sunday)中表示.