《综述》美国缩减赤字委员会难达成协议,恐将宣布失败

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 除非有所突破,否则减赤委员会将于周一承认失败
* 共和党及民主党人士正为互相指责做准备
* 共和党关键人物表示,现实"开始抹灭希望"
* 白宫呼吁超级委员会做出"艰难的选择"
路透华盛顿11月20日电---在历经超过两个月的协商後,美国国会降低赤字委员会看来将承认失败,无法在即将进入2012年选战之际化解党派间在税务以及支出方面的巨大分歧.
随着最後期限临近,部分委员会成员看来已经开始拉高指责的音量.他们必须在周三之前就协议进行表决,但是周一是草案完成并送交委员会的最後期限.
"没有人想要放弃希望.但在某种程度上,现实已经开始抹灭希望."委员会联席主席、共和党议员Jeb Hensarling在福斯新闻频道"周日"节目(Fox News Sunday)中表示.
总统奥巴马在9月做出建议之後,一直避免直接介入协商.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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