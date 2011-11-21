(重发)****欧洲经济指标预测--11月21日-11月28日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透11月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月21日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 赤字10 赤字63
(经季节调整)(亿欧元) 赤字30 赤字50
0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6
11月22日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差17.95 顺差18.5
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 盈馀9.0 短差198.8
公共部门净借款(亿英镑) 37.5 113.8
1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90
11月23日(三)
0745 法国企业景气指数 11月 95 97
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.80 48.5
服务业PMI 44.6 44.6
综合PMI -- 45.6
0828 德国制造业PMI 11月初值 48.5 49.1
服务业PMI 50.0 50.6
综合PMI -- 51.2
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.5 47.1
服务业PMI 46.0 46.4
综合PMI 46.0 46.5
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -2.5% +1.9%
(较上年同期) +8.0% +6.2%
11月24日(四)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
0815 瑞士就业岗位(万个) 第三季 -- 276.7
0900 意大利消费者信心 11月 92.4 92.9
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 105.1 106.4
现况指数 115.3 116.7
预期指数 96.0 97.0
0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -18 -18
11月25日-30日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) +6.9% +6.9%
11月25日(五)
0745 法国消费者信心 11月 81 82
0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.30%
---------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 -- +0.0%
(较上年同期) -- +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.9%
0900 意大利企业信心指数 11月 -- 94.0
0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 -- +2.5%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%
M3货供额(较上年同期) -- +2.1%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 负11
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 5.3 (完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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