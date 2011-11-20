〔全球汇市〕投机客在11月15日止当周美元多头仓位增至一个月最高--CFTC

路透纽约11月18日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客持有的美元多头仓位增至一个月来最高.

11月15日止当周,美元净多头仓位增至101.3亿美元,前一周为62.3亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

欧元净空仓从前一周的54,257增加至76,147口,为10月底以来最高.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 49,916 44,320

空头仓位 16,236 16,243

净仓位 33,680 28,077

欧元(125,000欧元为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 24,048 27,943

空头仓位 100,195 82,200

净仓位 -76,147 -54,257

英镑(62,500英镑为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 23,355 22,607

空头仓位 56,219 51,729

净仓位 -32,864 -29,122

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 5,308 6,928

空头仓位 7,212 4,766

净仓位 -1,904 2,162

加元(100,000加元为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 28,819 28,003

空头仓位 46,034 43,571

净仓位 -17,215 -15,568

澳元(100,000澳元为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 57,352 64,485

空头仓位 33,022 37,469

净仓位 24,330 27,016

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月15日当周 11月8日当周

多头仓位 14,255 14,585

空头仓位 3,641 3,035

净仓位 10,614 11,550 (完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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