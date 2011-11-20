〔全球汇市〕投机客在11月15日止当周美元多头仓位增至一个月最高--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月18日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客持有的美元多头仓位增至一个月来最高.
11月15日止当周,美元净多头仓位增至101.3亿美元,前一周为62.3亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
欧元净空仓从前一周的54,257增加至76,147口,为10月底以来最高.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 49,916 44,320
空头仓位 16,236 16,243
净仓位 33,680 28,077
欧元(125,000欧元为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 24,048 27,943
空头仓位 100,195 82,200
净仓位 -76,147 -54,257
英镑(62,500英镑为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 23,355 22,607
空头仓位 56,219 51,729
净仓位 -32,864 -29,122
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 5,308 6,928
空头仓位 7,212 4,766
净仓位 -1,904 2,162
加元(100,000加元为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 28,819 28,003
空头仓位 46,034 43,571
净仓位 -17,215 -15,568
澳元(100,000澳元为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 57,352 64,485
空头仓位 33,022 37,469
净仓位 24,330 27,016
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月15日当周 11月8日当周
多头仓位 14,255 14,585
空头仓位 3,641 3,035
净仓位 10,614 11,550 (完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。