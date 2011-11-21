《台湾报摘》--经济日报11月21日

* 头版头条:

--台湾联发科技(2454.TW)电视晶片接单传出捷报,获韩国LG(066570.KS)、日本松下(Panasonic)(6752.T)、土耳其最大电视代工厂Vestel(VESTL.IS),以及中国深圳康佳(000016.SZ)(200016.SZ)等新订单,明年开始出货,显示联发科多元化布局奏效.

* 其他:

--TPK宸鸿(3673.TW)的大股东宝德(Balda AG)BAFG.DE透过官方网站宣布,由于宸鸿股价不合理,正式暂停释股计划,强调不会在目前价格以任何方式出售宸鸿股权(No sale of TPK shares at current trading levels).

--国税局已拟订2011年售屋所得额比率标准,台北市售屋所得率拟从37%调升为42%;新北市的板桥区则直追台北市,从21%大举拉升为37%,均为史上新高、全台湾最重税区.

--点心债(企业在香港发行的人民币债券)近来成为企业筹资当红管道,金管会将协调中央银行开放台湾企业直接到香港发行点心债,不必再绕道第三地由境外公司发行,企业筹资选择将更多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.