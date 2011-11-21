〔韩国股市〕开盘下跌,但韩亚金融集团跳涨

路透首尔11月21日电---韩国股市周一开低,科技类股和炼油类股令盘势承压,欧洲领导人因欧债危机而焦头烂额,美国两党组成的委员会又面临减赤截止日期迫近,这使得投资人保持审慎.

韩亚金融集团(086790.KS)大涨4.4%,此前韩国金融监管机构周五下令美国私募股权基金Lone Start减持韩国外换银行004940.KS的控股权,而韩亚料为唯一可能的买家.

韩国外换银行股价下跌1.1%.

0007GMT时,综合股价指数.KS11跌0.86%至1,823.28点.(完)