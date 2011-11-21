〔韩国股市〕开盘下跌,但韩亚金融集团跳涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月21日电---韩国股市周一开低,科技类股和炼油类股令盘势承压,欧洲领导人因欧债危机而焦头烂额,美国两党组成的委员会又面临减赤截止日期迫近,这使得投资人保持审慎.
韩亚金融集团(086790.KS)大涨4.4%,此前韩国金融监管机构周五下令美国私募股权基金Lone Start减持韩国外换银行004940.KS的控股权,而韩亚料为唯一可能的买家.
韩国外换银行股价下跌1.1%.
0007GMT时,综合股价指数.KS11跌0.86%至1,823.28点.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。