《台湾报摘》--工商时报11月21日

* 头版头条:

--台湾经建会主委刘忆如透露,1,800亿台币资产规模的国发基金拟主动出击,扶植具未来竞争力产业整合,朝三方向注资,包括绿能相关产业、人口老化健康医疗产业、世界经济重心由西方转向东方,众所瞩目的面板业也符合此注资原则.

* 其他:

--"马吴财金後援会"将于本周四成立,预计提出"金融产业建言"书,其中银行业的部分,後援会再度提出由公股银行优先带动金融整并的构想,相关银行主管指出,不论"公股与公股并"或"公股与民股并"对金融市场都有示范作用,但考量成功率,"公公并"的可行度似乎较高.

--力晶5346.TWO债权银行团会议周一下午登场,据透露,以华南银行为首的银行团将首度在会中提出三大方案解决力晶问题,其中银行团规划以处分P3厂为前提,彻底为力晶进行全套的债权重组配套规划,债权重组将以债权馀额范畴内的"借新还旧"联贷案模式进行,规模将达200亿台币,为期七年.

--受全球经济景气冲击,金融市场与企业经营风险升高,明年银行放款策略多数转向保守,企业贷款预计还会成长,至于房贷预计新增与还款金额大致打平,甚至有部分银行内部预期明年房贷馀额可能衰退.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.