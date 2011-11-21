《综述》德国与英国就解决欧债危机歧见大,实施金融交易税亦难有共识

* 梅克尔及卡梅伦会面,此前双方对欧元见解互异

* 德国及英国在金融交易税方面的歧见无缩小迹象

* 卡梅伦主张"强力一击",梅克尔表态希望"一步一步"解决

路透柏林11月18日电---德国和英国领导人周五对于该如何解决欧元区债务危机表达相互冲突的看法,双方并承认未能缩小有关欧洲实施金融交易税方面的分歧.

在柏林的记者会中,英国首相卡梅伦(David Cameron)和德国总理梅克尔试图掩饰双方围绕欧洲政策的歧见,此前两国政坛及媒体之间已经因此爆发口水战.

不过卡梅伦和梅克尔无法隐藏各自对欧债危机应如何处理的不同见解.卡梅伦呼吁采取"果断行动"来稳定欧元区.梅克尔则清楚表明她倾向于"一步一步"地解决.

"我的德文不是很好,我想火箭炮是叫做Superwaffe没错吧?"卡梅伦在被问及他呼吁欧洲决策者采取"大火箭炮"策略来解决危机时如此回应到.