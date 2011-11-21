〔欧洲金融〕希腊总理飞往布鲁塞尔,争取确保纾困金拨付以免违约

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典11月20日电---希腊新总理帕帕季莫斯周日前往布鲁塞尔,争取希腊为避免破产而必须获得的援助,即使他的联合政府支持者之一拒绝以书面保证支持改革,同时国内一个公共部门工会酝酿要发动罢工.
帕帕季莫斯必须说服国际货币基金组织(IMF)和欧盟,以取得80亿欧元来避免12月中旬出现违约.但是保守派新民主党已经拒绝达成他们最基本的要求.
欧盟、IMF及欧洲央行的代表已与新民主党及其夥伴完成初步讨论,包括下台的前总理帕潘德里欧所属的社会党,以及极右派LAOS党.
不过在会谈中,新民主党领袖Antonis Samaras拒绝以书面保证无论谁赢得初步定于明年2月19日举行的大选,他都将尽力持续达成纾困条款的规定.
LAOS党魁George Karatzaferis周日亦与欧盟、IMF及欧洲央行的代表见面,他说缺少保证的话,国际借款机构将不会提供希腊第六笔纾困金.
"我认为没有任何摇摆不定的空间,我们必须达成协议,纾困金才能及时拨下来解决国家燃眉之急."Karatzaferis对记者说,他表示会签署书面保证.
Samaras周日对这三个国际机构的官员说,以口头保证不反对现有的改革应该就已经足够.
根据熟悉三个国际借款机构的消息人士说,代表团已在周日离开雅典,料将在稍後讨论是否将拨付80亿欧元纾困金.
根据帕帕季莫斯办公室的声明,他周日深夜飞往布鲁塞尔,预计在周一会晤欧盟执委会主席巴罗索及欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy),时间分别是1145GMT及1500GMT.
帕帕季莫斯周二将到卢森堡,预定0930GMT时与欧元集团主席贾克见面.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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