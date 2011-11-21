《全球重要经济事件一览表》--11月21日-11月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月21日(一)

东京--日本央行公布10月27日货币政策会议记录.

东京--日本财务副大臣五十岚文彦在日本税制及其未来的研讨会上发表谈话.(0530)

大阪--日本财务大臣安住淳参加财务省大阪造币局的年度视察并举行记者会.(0530)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲证券化论坛发表演说.(0310)

布鲁塞尔--欧盟执委会2011年年度研究会议--欧洲的新成长模式.欧盟经济暨货币事务执委雷恩将发表演讲.(0800)

维也纳--奥地利央行和芬兰央行共同主办的会议"全球经济舞台中的欧洲整合--中国、俄罗斯和中欧、东欧及东南欧(CESEE)".欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、国际货币基金(IMF)副总裁朱民、俄罗斯经济发展部副部长Andrey Klepach将发表演讲.(第一天)

都柏林--欧洲央行执委会成员史塔克在都柏林的国际及欧洲事务学院发表演说,讲题是"为稳定与整合精心打造货币政策".(1245)

法兰克福--英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner爵士发表演讲,主题为"银行、债务及金融的脆弱性".(1700)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加一场主题为"货币政策与金融稳定"的研讨会(0815)

苏黎世--瑞士央行公布月度统计公告及月度银行统计公告.(0800)

巴西圣保罗--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Getulio Vargas商学院发表演说,讲题是"联储的工作".(1930)

11月22日(二)

维也纳--奥地利央行和芬兰央行共同主办的会议"全球经济舞台中的欧洲整合--中国、俄罗斯和中欧、东欧及东南欧(CESEE)".欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、利卡宁、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将发表演讲.(最後一日)

卢森堡--希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克会面.

布鲁塞尔--比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在金融论坛发表演讲,主题为2020年的比利时银行业.(1700)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与一场研讨会.(1625)

堪培拉--澳洲议会就是否要对亚洲货币被操纵的指控展开调查投票表决.

挪威耶夫纳克尔--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威私营产业工会Fellesforbundet发表演讲.

巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在国际资本大会上发表讲话.

加拿大马尼托巴省温尼伯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在温尼伯特许金融分析师(CFA)协会发表题为"回顾三年来美联储行动"的讲话.(1800)

11月23日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布11月1-2日会议记录.(1900)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM)(至11月24日).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在APRA巴塞尔III实施专题研讨会中发表演讲.(22日2320GMT)

巴黎--意大利央行理事长Fabrizzo Saccomanni公布央行的金融稳定报告.(0745)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars Nyberg就经济情势及欧洲危机发表演说(1700)

瑞典卡尔斯塔德--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与一场地产市场研讨会,她将说明经济情势(0830)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg参与一场由SIMRA举办的研讨会,他将讨论有关薪资形成、劳工市场运作、以及货币政策如何将这些领域的发展纳入考量.(0930)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参与一场由瑞典经济协会举办的研讨会.(1700)

伦敦--英国央行公布11月9-10日货币政策会议记录.

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在蒙特利尔都市贸易局(Board of Trade of Metropolitan Montreal)发表演讲.(1740)

11月24日(四)

东京--东南亚国家联盟(ASEAN)加三国(中国、日本和韩国)财政与央行官员会议(AFDM)(最後一日)

东京--日本政府公布月度经济报告.

布鲁塞尔--欧洲央行执行委员会成员普雷特在2011年欧洲抵押贷款协会年会中发表演讲.(1240)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在ABE年度预测会议中发表演讲.(23日2120GMT)

英国牛津--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)将在牛津大学发表演说(1830)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参与由瑞典HVAC制造业者协会以及瑞典伐木及热能趸售商协会联合举办的秋季会议.她将在会中说明经济情势.(1400)

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将参与在SNS地区办公室举办的会议,将提供经济情势及欧洲状况的说明.(1700)

11月25日(五)

东京--日本央行总裁白川方明在一个证券业团体的会议中发表演说.(0600)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议.(1200)

意大利卡塔尼亚--欧洲央行管理委员会委员维斯科将在一次会议上发表讲话.

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)将参加"欧元区经济前景"研讨会

11月28日(一)

东京--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚、日本央行副总裁西村清彦将在一场法国巴黎欧洲金融市场协会(Europlace)的研讨会上就金融改革发表谈话.

名古屋--日本央行总裁白川方明与名古屋商界领袖会面,并召开记者会.

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布经济展望报告.

华盛顿--美国总统奥巴马、欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)以及欧盟(EU)执委会主席巴罗索将代表参加欧盟-美国峰会.

旧金山--旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议(至11月30日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)