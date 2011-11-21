〔国际油市〕沙特认为目前供需平衡,OPEC秘书长称部分产油国需减产

路透利雅得11月20日电---沙特阿拉伯石油部长欧那密周日指出,全球石油市场看起来处于供需平衡.但石油输出国组织(OPEC)秘书长说,在利比亚石油产出反弹的情况下,部分产油国需要减产.

在这场于沙特首都举行的会议中,国际能源署(IEA)主管也重申其对于油价高企和供应吃紧可能损及全球经济成长的疑虑.

在被问及有关目前石油市场的供需情况时,欧那密反问记者的看法.那位记者说他觉得目前供需平衡,欧那密回答说,"我同意你的看法."

大多数OPEC海湾产油国的石油是出口至亚洲,虽然欧元区危机损及欧洲需求,但亚洲燃料需求仍属强劲.沙特认为其原油仍有稳健需求.

"目前一切情况还不错,"欧那密被问及石油需求前景时回答道.

欧那密说目前预测12月14日OPEC会议将发生甚麽事尚言之过早.上次会议以激烈争吵收场,伊朗和委内瑞拉等国反对沙特推动OPEC增产的提议.

OPEC秘书长巴德里在会议中对记者说,OPEC下次在维也纳举行的会议气氛应该会好得多,不过部分产油国在某个时候势得接受减产,让利比亚的石油供应有市场空间.

IEA主管则表示,高油价可能伤及脆弱的全球经济--指标布兰特原油从2月起就持续在每桶100美元上方.而OPEC则持续严重关切欧债危机对需求的冲击.(完)