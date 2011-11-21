〔美国企业〕明富环球持有的LME股权有多组人马竞逐--消息人士

路透伦敦11月19日电---两名熟知内情人士表示,包括摩根大通(JPM.N)在内的多组人马正准备竞购已经破产的明富环球MFGLQ.PK所持有的伦敦金属交易所(LME)的股权,这可让债权人略感宽慰.

若摩根大通成功收购,其持有LME的股权比重将接近11%.

"有多组人马介入."一名要求匿名的消息人士向路透表示."我认为短期内就会完成交易."该消息人士指出.

明富环球出售的4.7%股权,可能让LME收购战的风向转变;这个全球最大金属交易市场已经开放收购大门,潜在收购交易金额可能达10亿英镑(16亿美元).

高盛(GS.N)也是LME的大股东.另外两个可能竞购LME股权的业者为芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)以及洲际交易所(ICE)(ICE.N).

摩根大通目前持有LME的6.2%股权,该公司对此报导不愿置评,而明富环球在英国的管理人毕马威会计师事务所(KPMG)亦不愿评论.

明富环球手中LME持股遭多方觊觎的报导首见于金融时报.(完)