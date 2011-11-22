〔路透专访〕中国明年货币政策料稳健,财政政策应更积极--货币政策委员

* 中国明年GDP有望维持8-9%增速,欲将通胀控制在2-3%存压力

* 明年中国外需表现料不佳,可能出现贸易逆差

* 明年仍将继续稳健货币政策,财政政策要更积极

* 人民币于2020年能够在世界储备货币占3-5%

记者 董永年

路透台北11月22日电---中国央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.

他在周一晚间接受路透专访时并预测,明年货币政策仍将维持稳健的一贯性,国内生产总值(GDP)有望维持8-9%的增速,欲将通胀控制在2-3%的正常水准仍存在压力,因流动性过剩.

"调子差不多,不会放松,...弦不能绷太紧,容易断,但可以调松一点点."夏斌针对明年货币政策的走向称.

他形容中国中央与地方政府的关系就好似一条蛇,"头动一动,尾巴不知道摆到哪里去了."因此货币政策不会放松,以免一动就乱了套.

中国央行已在第三季度货币政策执行报告中阐述下一阶段主要政策思路,将继续实施稳健的货币政策,把握好政策的力度和节奏,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据经济形势的变化,适度进行预调微调.

中国今年来季度GDP增速一直在放缓,从第一季的9.7%下降至第三季的9.1%;10月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅则连续第三个月回落至5.5%,并降至五个月新低,标志新一轮通胀下行周期悄然开启.而贸易数据显示,外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,当月贸易顺差亦远低于预期.[ID:nCN1210026]

**财政政策要更积极**

已第四度来台的夏斌强调,要拉动内需,财政政策要更为积极,像是通过税制改革加快结构调整、持续调高工资待遇刺激民间消费,都是可以努力的方向.

他认为,明年美国经济不会好,欧洲表现更差,中国的外需表现料将疲弱.纵然如此,也不会为了达到经济增长目的,再推出类似2008年的大规模刺激政策.对于该支持的产业资金要到位,"但那些不该支持,非法集资的,该输就输."

夏斌这次是应本地出版商邀约来台,将于今日稍晚针对人民币未来趋势与本地专家进行公开对谈.

对于人民币国际化的发展战略,他认为应该要"有限的全球化、充分的自由化与市场化".就长远看,肯定要开放资本项下进入主流的汇率体系,但要有步骤地进行.

"2020年能够在世界储备货币占3-5%,就差不多了."夏斌说.

他并认为,台湾在人民币国际化的进程中,应该抓住机遇,先将离岸人民币的业务做起来,至于能否成为清算中心,相关障碍仍待两岸政府沟通解决.

台湾央行此前曾表示,可将发展人民币境外中心列为努力的目标.[ID:nCT0391860] (完)