《萨默斯专栏》解决经济不平等问题刻不容缓

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers) 编译 蔡美珍/张涛/张明钧

路透11月20日电---未来几年美国及欧洲面临的主要问题,在于缺乏需求所导致的产出短少.最能提高所有人民收入的方法就是增加需求,不论是贫穷、中产或富裕阶级皆能受惠,需求增加会连带提高收入、生活水准及信心.

如果经济复苏脚步比现在展现的可能速度更快,则研究机构几乎全面愈来愈悲观且质疑未来前景的态度,至少会扭转一部分.

但若以为我们所面临的问题是景气循环性质或是能够以宏观经济对策处理,那将是大错特错.就像由农业经济进化至工业经济对社会造成深远影响一样,工业经济转型成知识经济也会带来重大影响.

当年在经济大萧条之前出现的结构性趋势,日後在达成经济复苏之後,将会有很长一段时间主宰美国:其中最重要的结构性趋势就是,市场的强烈变动,将让一小群少数人获得比其他人更多的好处.根据美国国会预算局近期一项研究,经过通货膨胀调整後,全国收入最高的1%人口,在1979到2007年期间,收入增加275%.同期间,中产阶级收入只增加40%(这项研究的中产阶级是指收入分布的中间60%人口).就连这麽悲惨的增幅,都可说是美化了一般美国民众的处境;没有能力找到工作或是已经放弃找工作的人数已经升高.1965年时,25-54岁男性之中没有就职的比例,每20个人仅有一人.到2020年时,这个数字可能达到每六个人就有一人--即使周期性的经济复苏已经完全展开.

用另一种方式来凸显这种令人忧心的趋势,根据估计,如果1979-2007年期间,美国收入分配模式维持不变,金字塔顶端的1%人口收入应该会比实际少59%,相当于少了78万美元,而在底层的80%人口,收入会比实际多出21%,或多出1万美元以上.

那些面对这些趋势仍然无动于衷的人,或者支持对高收入人群减税较多的那些人,认为这是"暂时不平等",并不是什麽问题,只要社会地位在一生之中或者几代之内能够改变.但在现实中这两种情形基本上不存在.一生收入的不平等程度,只是稍微小于一年收入的不平等程度.可悲的是,最详实的信息显示,根据国际标准,美国的代际社会地位变迁现在较差,可能是美国史上首次出现这种情况,而且不再改善.

只需看一项统计数据.过去30年左右,来自最低收入阶层的大学生所占比例持续下降,而来自最富有阶层的大学生比例则在上升.由于经济衰退带来压力,最近几年放弃招生时不看家庭经济状况的美国优秀大学,多于采纳这种做法的大学.

为什麽占人口1%的顶端人群相对于其他人较为成功?答案可能在于科技变革与全球化.当伊斯曼(George Eastman)对摄影术进行革命性创新的时候,他非常成功.由于他需要大量美国人来实现他的设想,罗彻斯特市的中产阶级不断壮大,这种趋势持续了两代时间.当贾布斯(Steve Jobs)为个人电脑带来革命性变化的时候,他和苹果的其他股东(遍布全世界)获得成功,但流向美国中产阶级的好处却少得多,一方面是因为生产外包,另一方面是因为电脑与软件生产的劳动密集度并不特别高.

同样,小型独立书店转变为邦诺书店(Barnes and Noble)这样的大型连锁书店,现在又向亚马逊和电子书的方向发展,意味着消费者能以更低的成本买到更多书,也意味着零售、印刷与发行领域为中产阶级工人提供的工作机会更少了,而明星作家和改变内容发行方式的企业家则获得更多的报酬.另一个现象是,金融市场变得越来越复杂,为巴菲特(Warren Buffett)这样的人才提供更大的机会,这些人有能力在普遍的估值看法中发现漏洞,从而获得丰厚利润.

未来几十年,对于工业化国家的从政者来说,没有比调整市场体系更重要的议题.当前市场体系的薪酬分配越来越不均,导致中产阶级不满情绪增强.迄今为止,对话处于令人担忧的两极分化局面.一方面,相关争论被设定成了零和关系,中产阶级收入缺乏增长被归咎于富人的成功.持有这种观点的人应该问问自己,美国拥有更多创办苹果、谷歌、微软和Facebook的企业家比较好,还是这样的企业家越少才越好.这些企业家确实明显增强了不平等现象.对美国执行长薪资的水平和增长幅度表示愤慨,这很容易,但需要强调的是,由一人拥有的那些企业,比如私募股权投资公司,给予优秀执行长的报酬通常高于公开上市企业.另外,过去20年里,美国跨国企业的经营情况,比总部设在主张平等之社会的企业更好.如果通过提供优异的产品与服务为广大民众造福,由此为自己创造巨大财富,他们不应该被诋毁.

在此同时,那些马上就将不均形势恶化的疑虑斥之为无稽、或是视之为阶级冲突结果的人,更是缺乏理据.所得分配变化的程度,已经到了整体经济成长率不再是中产阶级所得成长的主要决定因素,如何分配成长的果实也至少同等重要.观察所得分配失衡恶化情势,可以看出那些及高所得者在牺牲他人利益的情形下获利,这让强化经济将会降低不平等的构想看来更形空洞.的确,诚如许多人的呼吁一样,应把重点放在美国的竞争力,但在此同时却又将焦点放在企业减税,或保护那些主要生产活动不在美国本地之企业的智财权,这显然将导致不平等的问题恶化.

那倒底什麽是因应不平等问题恶化的正确反应?当前在政界所提出的好构想不多,而找出比较好的解决方案对于我们的民主至为重要.以下为几个提案:

首先,政府必须小心行事,以确保不会通过对富人特别让步而使其取得报酬,从而加剧不均.在政府处分资产或发放许可时,有强烈理由扩大使用标售,让所有人都能参与.当政府提供保险时,无论是隐性或显性的保险,尽量依照市场基准来制定保费至为重要,而非只是与受影响的产业进行磋商.政府的基本态度为支持资本主义,而非与特定资本家交好,这也有利于事态发展.

其次,在促进公平与成长的税制改革上也有努力空间.在有越来越多财富被创造出来、且政府赤字越来越高的时刻,实不应排除徵收遗产税.由于家庭的规模变小、加上富裕人士有更多投资管道,富不过三代的旧思维已过时,而那些富裕人士的财富将可以代代相传.在不均问题严重恶化之际的税制调整,没有理由会强化市场所造成的税前收入趋势.

再者,公部门必须确保最重要的基本领域能够更加公平.在一个市场经济中,总有某些人住华厦、拥有艺术品和享受豪华旅游.更大的问题在于中产阶级家庭的小孩上大学的能力,已经因为学费上涨和公立大学补助缩水而严重受挫.同时,美国也有很多地方出现富裕人家小孩就读的私立学校,在教学品质上远优于让其他人就读的公立学校.最需要警惕的是,过去一个世代里,富裕人士和一般人之平均寿命的差距已经扩大近一倍.

无论是政治上两极分化,或者靠有钱人的施惠,都无助于在後工业化经济中保障中产阶级的利益.我们必须找出更好的办法来.(完)