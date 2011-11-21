〔台湾债市〕RP利率平稳,投信、银行尚有余钱令资金水位偏松

路透台北11月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.今日资金供应变动不大,投信端仍有申购款流入,以及银行体系资金犹多,令整体资金水位略显宽裕.

资金调度人士指出,今日虽有30亿台币的台电公司债交割,但金额较小且交易商已提前因应,场内资金需求不大,交易以到期续作为主,利率则延续先前谈定的条件.

他们表示,除公债交割後资金恢复宽松外,在无其他大型紧缩因子影响下,预料本周附买回利率可望持稳,不过,仍需密切观察央行的冲销态度.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:除今日30亿台币台电公司债交割外,周二台电仍有70亿公司债交割;周四则有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)