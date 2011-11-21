〔台湾经济〕台湾两大面板厂有必要适当合作--经济部长

路透台北11月21日电---针对陷入亏损困境的台湾面板业,台湾经济部部长施颜祥表示,台湾两大面板厂友达(2409.TW)及奇美电子(3481.TW)适当的合作是必要的.而经济部已与各别厂商讨论各种可能方案.

台湾过去政府重点支持的产业,例如液晶面板、动态随机存取记忆体(DRAM)、太阳能及发光二极体(LED),今年再度面临景气不佳的冲击,近来陆续传出无薪假的消息.部份评论提出,台湾面板产业应该进行整并,以提高规模及议价能力.

施颜祥在立法院接受质询时表示,台湾面板厂目前有两个方向要走,其一为中小尺寸如何继续发展.第二则是大面板厂适当的合作是必要的.

"但问题是怎麽做,因为两家公司有不同策略,需要花更多时间协商."他称.

当被问及台湾政府是否可能仿效日本政府出面整合面板业,施颜祥回应称,"我只能说我们有在跟各别厂商接触,讨论各种可能的OPTION(选项)"

日本索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和松下(6501.T)已宣布,将利用政府提供的资金支持来合并它们的液晶面板业务,以便能够与韩国和台湾的低成本面板竞争.[ID:nCN1935531]

本地时间12:25,友达下跌2.18%,报13.45台币,奇美电跌幅为2.64%,报12.90台币;同时间大盘台湾加权指数.TWII则跌2.23%.

台湾经济建设委员会日前曾表示,考虑由官方的国发基金出资促进产业链整合,包括绿能和面板业.目前约有200亿台币可动用现金部位的国发基金未来会由被动,改扮演主动积极角色.[ID:nCT0418138]

在上一波金融海啸期间,台湾经济部曾提出以国发基金入资,整合台湾六家DRAM业者的方案,但最终因业者之间意愿不高,立法院亦不同意政府出资,最後破局收场. (完)

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