〔台湾数据〕10月外销订单年增率4.38%,略低于市场预期

路透台北11月21日电---台湾经济部周一公布,10月外销订单较上年同期成长4.38%,略低于市场预估的成长4.8%,较上月的2.72%增速为高.

数据显示,10月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长8.52%,来自于美国的接单金额较上年同期成长14.12%,欧洲则是衰退0.78%;9月时分别为成长5.67%及9.33%,欧洲则是衰退2.22%.