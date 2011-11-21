〔台湾数据〕10月外销订单年增率4.38%,略低于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月21日电---台湾经济部周一公布,10月外销订单较上年同期成长4.38%,略低于市场预估的成长4.8%,较上月的2.72%增速为高.
数据显示,10月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长8.52%,来自于美国的接单金额较上年同期成长14.12%,欧洲则是衰退0.78%;9月时分别为成长5.67%及9.33%,欧洲则是衰退2.22%.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2011年10月 2011年9月
外销订单 +4.38 +2.72
路透调查预估 +4.80 -- (完)
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--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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