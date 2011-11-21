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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 16:05 BJT

〔台湾数据〕10月外销订单年增率4.38%,略低于市场预期

路透台北11月21日电---台湾经济部周一公布,10月外销订单较上年同期成长4.38%,略低于市场预估的成长4.8%,较上月的2.72%增速为高.

数据显示,10月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长8.52%,来自于美国的接单金额较上年同期成长14.12%,欧洲则是衰退0.78%;9月时分别为成长5.67%及9.33%,欧洲则是衰退2.22%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年10月 2011年9月

外销订单 +4.38 +2.72

路透调查预估 +4.80 -- (完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯

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