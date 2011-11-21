〔澳新汇市〕澳元及新西兰元走跌,因市场规避风险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿11月21日电---澳元及新西兰元周一下跌,投资人除担忧欧洲危机以外,又面临美国债务疑虑重现的问题.
美国超级委员会料将在周一宣布未能就削减1.2万亿(兆)美元赤字问题达成协议.[ID:nCN1231378]
亚洲股市全面挫跌,加上中国副总理王岐山警告国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化,均进一步打击市场人气.[ID:nCN1231540]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。