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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 13:44 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元走跌,因市场规避风险

路透悉尼/惠灵顿11月21日电---澳元及新西兰元周一下跌,投资人除担忧欧洲危机以外,又面临美国债务疑虑重现的问题.

美国超级委员会料将在周一宣布未能就削减1.2万亿(兆)美元赤字问题达成协议.[ID:nCN1231378]

亚洲股市全面挫跌,加上中国副总理王岐山警告国际金融危机引发的世界经济衰退将长期化,均进一步打击市场人气.[ID:nCN1231540]

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