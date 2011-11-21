更正:〔台湾数据〕第三季经常帐顺差102.1亿美元,国际收支逆差34.6亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:标题及第一段内文,第三季国际收支为"逆"差34.6亿美元,非"顺"差,以及更正表格中国际收支数字)
路透台北11月21电---台湾央行周一公布,第三季经常帐顺差102.1亿美元,上季顺差修正後为83.6亿;国际收支则为逆差34.6亿美元,上季为顺差49亿.
以下为经常帐与国际收支细节,单位为亿美元:
2011年第三季 2011年第二季
经常帐 102.1 83.6r
资本帐 -0.3 -0.2
金融帐 -115.7 -40.9r
国际收支 -34.6 49.0
注:"r"为修正值.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽/丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。