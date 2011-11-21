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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 18:27 BJT

更正:〔台湾数据〕第三季经常帐顺差102.1亿美元,国际收支逆差34.6亿美元

(更正:标题及第一段内文,第三季国际收支为"逆"差34.6亿美元,非"顺"差,以及更正表格中国际收支数字)

路透台北11月21电---台湾央行周一公布,第三季经常帐顺差102.1亿美元,上季顺差修正後为83.6亿;国际收支则为逆差34.6亿美元,上季为顺差49亿.

以下为经常帐与国际收支细节,单位为亿美元:

2011年第三季 2011年第二季

经常帐 102.1 83.6r

资本帐 -0.3 -0.2

金融帐 -115.7 -40.9r

国际收支 -34.6 49.0

注:"r"为修正值.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽/丁淑琴

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