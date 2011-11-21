〔台湾央行〕共发行1,674.5亿台币存单,发行馀额减少69亿

路透台北11月21日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,674.5亿台币存单,相较存单到期金额1,743.5亿,存单发行馀额减少69亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,370.5亿台币,利率为0.87%;91天期224亿台币,利率为0.93%;182天期80亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行1,201亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,569.95亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为71亿台币;至周日,累计超额准备为1,640亿台币,加计前期1%的超额准备为3,089亿台币.(完)