〔东京美债〕10年期公债价格上涨,因欧美债务疑虑挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月21日电---美国10年期公债价格在亚洲市场上涨,因对于欧元区领导人将如何回应欧系银行日益增加的融资问题上仍存在不确定性,且美国两党委员会看似无法在期限前就减赤达成协议.
美国10年期公债US10YT=RR价格上涨6/32,收益率(殖利率)约报1.98%,较周五纽约尾盘的2.01%约降3个基点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。