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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 13:51 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上涨,因欧美债务疑虑挥之不去

路透东京11月21日电---美国10年期公债价格在亚洲市场上涨,因对于欧元区领导人将如何回应欧系银行日益增加的融资问题上仍存在不确定性,且美国两党委员会看似无法在期限前就减赤达成协议.

美国10年期公债US10YT=RR价格上涨6/32,收益率(殖利率)约报1.98%,较周五纽约尾盘的2.01%约降3个基点.

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