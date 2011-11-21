〔台湾债市〕殖利率收敛跌幅,欧美债务疑虑激不起避险买兴

路透台北11月21日电---台湾债市主要殖利率周一收在平盘附近.虽有欧美债务疑虑以及台股重挫的利多,令盘中殖利率走低,但因多头追价无力引发调节卖压,令殖利率因而缩减跌幅甚至反向收高.

交易商指出,今日股市重挫2.64%,颇有向前波低点6,800附近寻求支撑的意味.不过债市却依旧没有改变狭幅盘整的走势,这与时序进入年底,以及基本面的变化尚未影响央行货币政策等有关.预料盘局可能会一路拖到12月才有改变机会.

"股市很弱,但殖利率却没收在日低,显然突破点还没出现."一票券商交易员说.

另一证券商交易员则认为,除台债外,美债近期也没有明确走势.10年期公债殖利率跌到2%以下就会涌现卖压."美债若没有带头冲,台债也只能盘整."他称.

多位助理向路透表示,美国国会减赤委员会将正式宣布,长达三个月旨在弥合两党在税收和支出上分歧的努力已经失败.[ID:nCN1231378]

西班牙反对党人民党在大选中取得决定性胜利,预计将通过采取严厉财政紧缩措施,防止西班牙更深地卷入债务问题.

台湾股市周一收低2.64%,并以盘中低位作收,受光电类股.TOPI重挫5.07%所拖累.加权股价指数.TWII收低191.14点,收报7,042.64点,开盘为下跌0.93%.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.18 1.0222 1.0151-1.0222 27.0

10 100/9 A00109=TWO +0.02 1.3190 1.3125-1.3225 123.0

20 100/7 A00107=TWO -0.05 1.7845 1.7800-1.7930 2.5

30 100/8 A00108=TWO -0.10 1.9030 1.8800-1.9030 3.5

有交易商指出,就技术面而言,今日10年券100/9收代表可能变盘的十字线,或许明日或上半周内,殖利率有突破狭幅整理的机会.但若没能如愿变盘,月底前大概也不用期待了.

另一证券商交易员则认为,盘局会延续到12月8日,10年增额券100/9R开始发行前交易後,才有机会改变.

惟另一票券商提及,30年增额券100/8R在发行前交易期间,除第一天的首笔成交报价外,殖利率仅在3个基点内狭幅波动.

"不排除100/9R也会照着这样走."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.9030

20 100/7 A00107=TWO 1.7845

10 100/9 A00109=TWO 1.3190

5 100/6 A00106=TWO 1.0222

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)