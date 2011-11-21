〔台湾货币市场〕短率持平,提存期下旬保守气氛尚未发酵

* 短率持平,资金偏向宽松

* 提存期下旬保守气氛尚未发酵

记者 张雅菁

路透台北11月21日电---台湾银行间短期利率周一持平,整体资金偏向宽松,拆出者不少,找钱不难.但明日因为央行存单到期量偏少,调度或相对谨慎.

市场人士说,进入提存期下旬,银行间调度料逐步转向保守.不过,从今日一周期拆款及短票利率高档,均拉抬不易看来,反映保守气氛尚未发酵,可能下半周至下周近月底时会较明显.

"今天不难收钱,但也有人来借,应该算是分配不均吧,"一大型公股金融机构人士称.

本地时间14:34,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,同上日;区间为0.299-0.73%,上日在0.299-0.770%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,同上日.

**短票利率持平**

票券商方面,市场人士表示,今日发票量平平,票券商的资金缺口不大,藉由一般法人或拆款即可支应,银行间成交不多,而大型公股银行开出0.87%的利率亦未能成交.

"今天行库都有钱可以买,但我们要出(票)不出而已,"一大型票券商人士称."而且拆款也才0.77%而已."

今日30天内短票银行间主要成交利率同上日仍在0.85-0.86%.

央行今日存单到期金额1,743.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共4,880.5亿台币,接下来依序将到期为周二117.5亿、周三1,306.00亿、周四527亿、周五1,186.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为71亿台币,累计超额准备为1,640亿台币,加计前期1%的超额准备为3,089亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周一平稳.今日资金供应变动不大,投信端仍有申购款流入,以及银行体系资金犹多,令整体资金水位略显宽裕.

资金调度人士指出,今日虽有30亿台币的台电公司债交割,但金额较小且交易商已提前因应,场内资金需求不大,交易以到期续作为主,利率则延续先前谈定的条件.

他们表示,除公债交割後资金恢复宽松外,在无其他大型紧缩因子影响下,预料本周附买回利率可望持稳,不过,仍需密切观察央行的冲销态度.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.70-0.73%,以0.71-0.72%成交稍多,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:除今日30亿台币台电公司债交割外,周二台电仍有70亿公司债交割;周四则有兆丰商银金融债交割,金额为79亿台币.(完)