〔台湾汇市〕台币/美元收近平盘,台股重挫施压但出口商抛汇有撑

路透台北11月21日电---台币兑美元TWD=TP周一收近平盘,微幅下跌0.3分.欧债阴霾盘旋不散,美国减赤协商亦陷入僵局,拖累亚洲股市走势,而台币汇价则反映实质需求,盘中多数时间于平盘上下游走.

汇银人士表示,台股今日跌幅居冠亚股,但台币表现相对抗跌,盘中虽见少量外资汇出,但追价意愿不强,且多被出口商的美元卖盘所抵消,台币呈现量缩整理格局,台北及元太外汇经纪公司全日成交量总额不到7亿美元.

"美国感恩假期将近,海内外市场非常安静,很多交易员都放假去了,"一位外商银行交易人士称.

市场人士并强调,在欧债迟迟无法平息等国际因素扰动下,央行应会力求维持台币汇价的稳定,加上明年台湾总统大选前,多数交易商倾向离场观望,不敢妄加押注,台币短线难脱盘整僵局,明日交投先看30.20-30.32元.

另外,台湾经济部周一公布,10月外销订单较上年同期成长4.38%,略低于市场预估的成长4.8%,较上月的2.72%增速为高.[ID:nCT0422576]交易商对此表示,外销动能减弱恐对年底出口商抛汇潮有所影响,不过,台币主要随国际美元及韩元走势而动.

台湾加权指数.TWII周一收在全日最低,重挫2.64%至7,042.64点;外资及陆资在台股卖超99.17亿台币,已连续四日卖超,累计金额为279.75亿.[ID:nCT0422506]

新兴亚洲货币周一普遍走贬,印度卢比INR=IN逼近2009年3月触及的纪录低位;在欧债危机疑虑挥之不去的情况下,市场人士预计汇价在未来几周内将进一步下跌.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.260 30.257 30.239-30.279 30.260 4.22 7.55

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.253 30.245 30.243-30.278 30.275 2.08 3.28

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.015

美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.190/-0.160

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