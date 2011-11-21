〔全球金市〕现货金持稳,西班牙反对党胜选後市场气氛仍谨慎

路透新加坡11月21日电---金价周一持稳,此前录得9月以来的最大单周跌幅;投资者仍持谨慎心态,尽管此前西班牙中间偏右的反对党在大选中赢得压倒性胜利,且料将采取严厉的撙节措施.

金价随风险性资产走势而波动,若其他市场涌现抛压,则金市仍有可能大跌;因为近月来在市场动荡之下,融资变得困难,因此投资人必须轧平黄金仓位,以弥补其他地方的损失.