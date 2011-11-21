〔全球金市〕现货金持稳,西班牙反对党胜选後市场气氛仍谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月21日电---金价周一持稳,此前录得9月以来的最大单周跌幅;投资者仍持谨慎心态,尽管此前西班牙中间偏右的反对党在大选中赢得压倒性胜利,且料将采取严厉的撙节措施.
市场对上述消息反应谨慎,亚股下滑而欧元则持稳.
金价随风险性资产走势而波动,若其他市场涌现抛压,则金市仍有可能大跌;因为近月来在市场动荡之下,融资变得困难,因此投资人必须轧平黄金仓位,以弥补其他地方的损失.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。