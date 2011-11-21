《即时观点3》台湾10月外销订单略低于预期,前景看淡

路透台北11月21日电---台湾经济部周一公布,10月外销订单较上年同期成长4.38%,略低于市场预估的成长4.8%,较上月的2.72%增速为高.

数据显示,10月来自大陆(含香港)的接单金额较上年同期成长8.52%,来自于美国的接单金额较上年同期成长14.12%,欧洲则是衰退0.78%;9月时分别为成长5.67%及9.33%,欧洲则是衰退2.22%.

经济部副统计长蔡美娜在记者会上称,东协六国年增率10月只有3.96%,是连五个月增幅放缓.除了欧美景气趋弱,影响其需求之外,泰国水患也让它内部需求放缓.

"综合来看,日本接单没有起色,东协接单正在放缓,欧美方面,欧洲接单下滑比美国明显很多,"她称.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2011年10月 2011年9月

外销订单 +4.38 +2.72

路透调查预估 +4.80 --

参看图表,请点选:(link.reuters.com/dyk25s)

**市场评论**

台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

这比我预期的要好,显示第四季也会比预期好一点.不过最近外销订单与实际出口之间的关联性有点弱,所以外销订单好,不尽然就是出口好.

这显示出口商的景气还不错,不过趋势仍然是往下.我不认为外销订单在11月及12月会持续走高.10月的成长里有部份可能来于泰国的转单,而这类订单在水患解决後是不会持续的.

星展银行(DBS)分析师马铁英:

在8月及9月因为全球金融市场动荡而大幅下滑後,10月外销订单已见回稳并且有些反弹.

展望第一季依旧不明朗.欧债危机的风险因子还是相当高,欧盟做的还不够多.另一方面,许多人寄望中国可以释出一些刺激方案,而这可能有助提振中国的需求.

我们已经将今年的经济成长率预估下调至4.3%,而明年则是下修至3.4%.我认为还是有下修的风险.

即使去除季节性因素,外销订单还是在增加,所以不只是因为耶诞节需求.

宝华综合经济研究院资深策略分析师程裕城:

我们还是认为第四季外销订单只有0-5%的成长率,因为去年基期高,而且欧洲地区的债务问题,可能令政府撙节支出,会影响对资讯通讯产品的采购.此外,一些产品的报价在下降,包括原物料,消费电子也降价以刺激需求,这都将压抑外销订单金额.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘微贬0.3分,报30.260.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII收盘大跌2.64%至7,042.64点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处下修2011年全年GDP成长率预测值至4.81%.明年经济成长率预估为4.58%.

--主计处2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.

--台湾央行在9月底的理监事会议里已决议暂停先前已连续五度的升息步伐,将重贴现率暂停在1.875%的两年来高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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