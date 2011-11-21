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亚洲 | 2011年 11月 21日 星期一 17:32 BJT

《外汇动态》欧元下看1.3421美元,其下支撑为1.3400的期权障碍

0917GMT---欧元EUR=跌至日低1.3440美元,与上周低位1.3421相距不远.

在周线图上一目均衡云区底部--1.3407左右料有强劲支撑,其下支撑为据报于1.3400的期权障碍.

若跌落该处,则欧元可能迅速跌向10月初低点约1.3145美元.(完)

--编译 龚芳;审校 沈以文

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