〔台湾金融〕银行明年放款覆盖率达到1%,方能执行数项新业务--金管会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月21日电---台湾金融监督管理委员会周一表示,明年起银行及信用合作社将放款覆盖率(备抵呆帐占总放款比率)维持在1%以上,才能执行八项包括赴陆投资等新业务.
金管会新闻稿中表示,今年起根据"银行资产评估损失准备提列及逾期放款催收款呆帐处理办法",除了对政府机关的债权之外,银行应依债权馀额提列至少0.5%的备抵呆帐,并分三年提足.虽然至今年9月底目前所有银行的提列比率已达0.66%,但相较亚洲邻近国家规定至少提列1%,台湾的提列比率偏低.
金管会表示,为引导银行将放款覆盖率调高至1%以上,未来将落实差异化管理."八项业务如果银行符合申请的法定要件,原则上金管会会同意,但实际执行该项业务前,放款覆盖率要到1%."一位金管会不愿具名官员表示.
这八项业务包括:申请国际金融业务分行(OBU)和海外分支机构对大陆台商授信限额比率,赴陆设立代表人办事处、分行及子银行,参股投资大陆地区银行,申请转投资业务,申设国内及国外分支机构等.
金管会并称,放款覆盖率的计算,仍比照现行第一类授信资产应提列备抵呆帐之计算范围,扣除对政府机关之放款(对中央及地方政府之放款,不含公营事业机构放款).(完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。