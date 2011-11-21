〔台湾金融〕银行明年放款覆盖率达到1%,方能执行数项新业务--金管会

路透台北11月21日电---台湾金融监督管理委员会周一表示,明年起银行及信用合作社将放款覆盖率(备抵呆帐占总放款比率)维持在1%以上,才能执行八项包括赴陆投资等新业务.

金管会新闻稿中表示,今年起根据"银行资产评估损失准备提列及逾期放款催收款呆帐处理办法",除了对政府机关的债权之外,银行应依债权馀额提列至少0.5%的备抵呆帐,并分三年提足.虽然至今年9月底目前所有银行的提列比率已达0.66%,但相较亚洲邻近国家规定至少提列1%,台湾的提列比率偏低.

金管会表示,为引导银行将放款覆盖率调高至1%以上,未来将落实差异化管理."八项业务如果银行符合申请的法定要件,原则上金管会会同意,但实际执行该项业务前,放款覆盖率要到1%."一位金管会不愿具名官员表示.

这八项业务包括:申请国际金融业务分行(OBU)和海外分支机构对大陆台商授信限额比率,赴陆设立代表人办事处、分行及子银行,参股投资大陆地区银行,申请转投资业务,申设国内及国外分支机构等.

金管会并称,放款覆盖率的计算,仍比照现行第一类授信资产应提列备抵呆帐之计算范围,扣除对政府机关之放款(对中央及地方政府之放款,不含公营事业机构放款).(完)