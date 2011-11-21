〔加拿大股市〕触及近六周低位,受全球经济前景和欧美债务危机拖累

路透多伦多11月21日电---加拿大股市周一触及近六周低点,由于全球经济前景的忧虑和欧美债务危机的消息,令大宗商品价格下滑.

美国一国会委员会称,未能就未来10年减赤至少1.2兆(万亿)美元达成协议.对于无法达成协议的预期,带动了较高风险资产和货币的全面卖压.

欧元区问题国家所发行的债券仍旧受压,西班牙、意大利和比利时的债券收益率(殖利率)均上扬.而在穆迪就法国债信评等发出警告後,法国公债收益率亦扬升,显示出危机扩散至原先被视为安全国家的迹象.