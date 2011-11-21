〔加拿大股市〕触及近六周低位,受全球经济前景和欧美债务危机拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月21日电---加拿大股市周一触及近六周低点,由于全球经济前景的忧虑和欧美债务危机的消息,令大宗商品价格下滑.
能源和矿业股受创最重,欧美债务问题令投资人对成长前景感到担忧.
美国一国会委员会称,未能就未来10年减赤至少1.2兆(万亿)美元达成协议.对于无法达成协议的预期,带动了较高风险资产和货币的全面卖压.
欧元区问题国家所发行的债券仍旧受压,西班牙、意大利和比利时的债券收益率(殖利率)均上扬.而在穆迪就法国债信评等发出警告後,法国公债收益率亦扬升,显示出危机扩散至原先被视为安全国家的迹象.
大宗商品价格随欧洲前景下滑,金价、油价、金属和谷物价格均挫跌.全球大宗商品指标路透-Jefferies CRB指数.CRB连续第三天下滑,触及逾一个月低位.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低107.72点,或0.91%,报11,784.72点,盘中曾触及10月11日以来低位11,636.12点.(完)
--编译 王冠中;审校 徐文焰
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选