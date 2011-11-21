〔美国个股〕分众传媒股价暴跌,因遭指控夸大不实

路透11月21日电---中国知名数码媒体及广告公司分众传媒FMCN.O周一股价暴跌多达66%,此前空头机构Muddy Waters指控该公司"过度夸大其视频媒体的屏幕数量等等".

分众传媒股价收在15.43美元,市值蒸发13亿美元.以周五收盘价计算,该公司市值原为约34.1亿美元,这使其成为北美上市的中国企业中空头机构的最大目标之一.

Muddy Waters表示,分众传媒"刻意夸大"其视频广告网络的屏幕数量达50%,并建议"强力卖出"该股.

分众传媒在美国并未有办公室,目前该公司尚未回覆路透的电子邮件访问,而当路透试图通过电话连络上海办公室代表时也无人回应.

分众传媒股价剧烈波动,导致其盘中多次暂停交易.该公司股价一度触及8.79美元的盘中低点,为2009年9月以来最低.在上述消息公布後,周一成交量超过7,700万股,创该股史上最大日成交量.(完)