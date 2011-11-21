〔货币市场〕融资成本上扬,受穆迪对法国评等的警告影响

路透纽约11月21日电---对于欧债危机蔓延至法国的忧虑,周一令短期融资成本扬升.

部分投资人亦臆测,美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能会调降美元互换成本,以降低短期融资市场的压力.

投资人已缩减了对欧洲机构的放贷,因担忧其对欧元区二线国家主权债的曝险,令其急于提高美元资金部位.

因此欧元和美元的互换成本触及了2008年金融危机以来的最高水准.短期银行间美元拆款成本上升速度也在加快,而这样加快上扬的速度预计会持续到12月.

"投资人和银行现在都很审慎,"纽约道明证券(TD Securities)的美国融资主管Mike Lin说."没有人觉得有理由改变方向,短期内没有正面的事件."

穆迪周一警告称,法国公债收益率(殖利率)持续上扬且经济成长趋弱,可能会损及该国评等展望.该消息引发对于这个欧元区第二大经济体可能失去AAA评等的忧虑.

三个月期欧元/美元互换EURCBS3M=ICAP溢价周一上扬约4个基点,报139.500基点,为2008年金融危机以来最阔.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)亦连续101个交易日上扬,上涨近1基点至0.49500%USD3MFSR=.该利率7月时仅0.24%.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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