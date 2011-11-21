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亚洲 | 2011年 11月 22日 星期二 07:13 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--11月22日-12月31日

亚洲金融市场假期如下:

11月23日(周三)--日本

11月28日(周一)--马来西亚

11月30日(周三)--菲律宾

12月 5日(周一)--泰国

12月 6日(周二)--印度

12月12日(周一)--泰国

12月23日(周五)--日本

12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼

12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰

12月30日(周五)--韩国、菲律宾

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--整理 张明钧

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