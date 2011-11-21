《法国评等焦点》穆迪警告债市恶化且经济疲软,损及法国债信评等展望

* 法国与德国公债利差扩大,损及前者评等展望--穆迪

* 穆迪称展望受到威胁,目前评等尚未受影响

* 分析师多表示,欧元区核心国家的紧张情势恐令欧洲央行压力升高

路透巴黎11月21日电---债信评等机构穆迪周一对法国提出警告,称法国公债收益率(殖利率)不断走高,加上经济成长转弱,恐将使期评等展望受创,这让人更家担心欧元区第二大经济体可能丧失AAA的顶级债信评等.

财政赤字居高不下,加上银行业对欧洲问题国家债券曝险庞大,已然将法国拖向这场越演越烈危机的烽火边缘,尽管法国政府坚称将尽一切努力维护其顶级评等.

穆迪于10月中旬时表示,若法国协助银行业及其他欧元区成员国的成本令预算透支,则可能在三个月内将法国AAA级评等的展望置入负像观察名单.