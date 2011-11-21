《法国评等焦点》穆迪警告债市恶化且经济疲软,损及法国债信评等展望

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 法国与德国公债利差扩大,损及前者评等展望--穆迪
* 穆迪称展望受到威胁,目前评等尚未受影响
* 分析师多表示,欧元区核心国家的紧张情势恐令欧洲央行压力升高
路透巴黎11月21日电---债信评等机构穆迪周一对法国提出警告,称法国公债收益率(殖利率)不断走高,加上经济成长转弱,恐将使期评等展望受创,这让人更家担心欧元区第二大经济体可能丧失AAA的顶级债信评等.
财政赤字居高不下,加上银行业对欧洲问题国家债券曝险庞大,已然将法国拖向这场越演越烈危机的烽火边缘,尽管法国政府坚称将尽一切努力维护其顶级评等.
穆迪于10月中旬时表示,若法国协助银行业及其他欧元区成员国的成本令预算透支,则可能在三个月内将法国AAA级评等的展望置入负像观察名单.
穆迪周一表示,在主权债务危机扩散至欧元区核心国家的疑虑弥漫之际,法国公债市场恶化令其评等展望面临威胁,但现阶段而言尚不会损及其实际评等.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选