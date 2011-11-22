《综述》西班牙政情虽明朗化,但危机恐扫向欧洲核心激起市场动荡

* 尽管西班牙选举结果明朗,但市场仍陷入动荡

* 西班牙人民党赢得国会绝对多数席次

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称危机冲击欧元区核心国家

* 希腊将取得保命注资

路透布鲁塞尔/马德里11月22日电---尽管西班牙大选有了明确的结果,由承诺将节约支出的保守势力胜出,但欧元区债务危机仍步步进逼欧洲核心国家,令欧洲央行(ECB)采取更为果断举动的压力升高.

在主权债务危机肆虐下,西班牙工人社会党成为欧元区17国中第五个被推翻的执政党.葡萄牙、爱尔兰、意大利及希腊政权均已易手,在此同时斯洛伐克内阁上月在一场信任投票中失利,将在3月举行大选.

Mariano Rajoy所领导的中间偏右政党人民党取得国会绝对多数席次,但这并未让金融市场松一口气,市场对于主权公债市场缺乏有效防止瓦解的机制而愈发感到不安.

Rajoy表示,根据宪法规定,他必须等到12月25日之前才能提名经济部长,并提出如何让500万失业民众重新上岗的办法,这让投资人及西班牙民众持续揣测他应对危机的计画.

西班牙、意大利、法国及比利时公债的风险溢价升高,因投资人逃向德国公债避险,而在穆迪警告称法国债信评等面临新的危险後,欧洲主要股指.FTEU3跌逾3%.